El Gobierno anunció cambios en Seguridad y Defensa: Monteoliva y Presti asumirán el 10 de diciembre

Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich en Seguridad, mientras que el jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, ocupará el lugar de Luis Petri en Defensa.

22/11/2025

El Gobierno confirmó este sábado nuevas designaciones en dos de las carteras clave del gabinete nacional. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, se anunció que Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, será la nueva ministra de Seguridad, en reemplazo de Patricia Bullrich, quien dio a conocer la noticia desde sus propias redes sociales.

En paralelo, se oficializó la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa. Su lugar será ocupado por el teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Ejército, quien asumirá como nuevo ministro a partir del 10 de diciembre.

El presidente Javier Milei celebró las designaciones y ratificó la cohesión de su gabinete. “Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente”, publicó el mandatario al difundir el comunicado oficial. Desde el entorno de Bullrich también destacaron que los cambios forman parte del rumbo político que busca consolidar el Gobierno.

Por su parte, el ministro saliente de Defensa se despidió con un mensaje cargado de reconocimiento hacia su sucesor. “Muchas felicitaciones y muchas gracias, querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército ahora continúe como futuro Ministro de Defensa”, escribió Petri en su cuenta de X. Y agregó: “Sé que va a tener una gestión destacada porque conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria. Le deseo lo mejor en las reformas que impulsa el Presidente, respaldando a las Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos”.

Los cambios entrarán en vigencia el 10 de diciembre, en el marco de una reorganización que busca fortalecer las áreas de seguridad y defensa del Ejecutivo nacional.