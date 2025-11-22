Convocan a participar del 1° Encuentro Selectivo Provincial de Teatro "Madre de Ciudades"

Desde la Municipalidad de la Capital invita a participar del certamen a elencos teatrales independientes que residan en la provincia.

22/11/2025

Con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia y a partir de un trabajo articulado entre la Municipalidad de la Capital y La Vanguardia Producciones Artísticas, se realizará del 7 al 14 de diciembre de 2025 en diversos espacios culturales de la ciudad de Santiago del Estero, el 1° Encuentro Selectivo Provincial de Teatro “Madre de Ciudades”.

Del certamen, podrán participar elencos teatrales independientes con residencia estable en la provincia durante los últimos tres años.

La presentación la realizaron el director de Cultura municipal, Francisco Avendaño, y los integrantes de La Vanguardia, Amed Assef y José "Machi" Kairuz.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 28 de noviembre como fecha límite a través de un formulario online.

Los elencos ganadores recibirán como premio, funciones pagas en ciudad Capital y en diversas ciudades y localidades del territorio provincial.

Durante el desarrollo del 1° Encuentro Selectivo Provincial de Teatro “Madre de Ciudades”, cuya entrada será un bono contribución destinado a cubrir viáticos de los grupos participantes, el público podrá disfrutar de funciones teatrales abiertas y talleres de capacitación con puntaje docente.

Es oportuno señalar que, durante las actividades se realizarán sorteos entre los presentes con diversos premios aportados por auspiciantes privados.

Este evento gestado desde la convicción de que el teatro es una herramienta de transformación cultural y social, capaz de generar reflexión, diálogo y comunidad; cuenta también con el acompañamiento de los municipios de Termas de Río Hondo, Loreto y Forres.

Por consultas, se encuentra habilitado el número de contacto: 3854964891.