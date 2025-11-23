Con Central Córdoba ya clasificado: así se arman los cruces de cuartos

Se definen los primeros equipos que avanzan a la siguiente instancia del certamen.

22/11/2025

Los cuartos de final del Clausura 2025 se empiezan a definir: Argentinos y Central Córdoba son los primeros dos equipos en clasificar. Estudiantes, Rosario Central, Boca, Talleres, Racing, River, Gimnasia, Unión, Riestra, Barracas, Lanús y Tigre buscarán meterse también entre los mejores ocho.

Todos intentarán llegar a la final en Santiago del Estero, el 13 de diciembre, y ser el nuevo campeón del fútbol argentino, con partidos mano a mano en la cancha del mejor clasificado salvo el partido por el título.

Cuartos Liga Argentina 2025: cuándo se juegan y las fechas

Los cuartos de final se disputarán, a priori, el fin de semana que comienza el sábado 29 de noviembre, justo el mismo día que se jugará la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

Todos los partidos se disputarán en el estadio del mejor clasificado en la tabla general. A su vez, y a diferencia de lo sucedido en el Apertura que ganó Platense, en caso de igualdad al término de los 90 minutos habrá alargue y no irán directo a penales. Si persiste el empate luego de los 30 extra ahí si se definirá al clasificado desde los doce pasos.

Los cruces de cuartos de final de la Liga Argentina