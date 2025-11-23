Central Córdoba espera rival: por qué le conviene que gane Estudiantes

Tras el triunfazo 2-1 sobre San Lorenzo, el Ferroviario selló su boleto a cuartos del Clausura y ahora mira de reojo el duelo entre Rosario Central y el Pincha, que definirá su próximo cruce.

22/11/2025

Central Córdoba sigue escribiendo una campaña histórica en la Liga Profesional. Con autoridad, carácter y un final electrizante, el equipo de Omar De Felippe venció 2-1 a San Lorenzo en el Madre de Ciudades y se metió entre los ocho mejores del Torneo Clausura. Ahora solo resta conocer a su próximo rival: Rosario Central o Estudiantes de La Plata, que se enfrentan este domingo a las 17:30 en el Gigante de Arroyito.

Si de conveniencias se trata, el Ferroviario ya tiene claro cuál resultado le sienta mejor. Le conviene que avance Estudiantes, porque en ese caso volvería a definir la serie de cuartos en Santiago del Estero, respaldado por su gente y en un estadio donde se hizo fuerte durante todo el semestre. Ese plus de localía podría ser determinante en una instancia tan ajustada.

En cambio, si el que gana es Rosario Central, el panorama cambia: Central Córdoba deberá viajar al Gigante, una cancha siempre compleja y con un contexto hostil para cualquier visitante. Además, el conjunto de Di María llega con buen presente, alto vuelo ofensivo y el respaldo masivo de su público.

Mientras espera el resultado del domingo, el Ferro disfruta del presente, recupera energías y empieza a imaginar un nuevo desafío. Con localía o sin ella, Central Córdoba quiere seguir haciendo historia.