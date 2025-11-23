José Florentín, tras el pase histórico de Central Córdoba: “Tuvimos un año muy bueno y esto es un premio”

El autor del gol del triunfo ante San Lorenzo analizó la clasificación del Ferroviario a los cuartos del Clausura, habló del nivel del equipo y se refirió también al arbitraje.

Tras la victoria histórica de Central Córdoba frente a San Lorenzo, que le permitió meterse por primera vez en su historia en los cuartos de final del Clausura, apareció la palabra de José Florentín, autor del 2-1 agónico en el Madre de Ciudades.

“Muy feliz por cómo se dio, fue disputado los 90 minutos. Enfrentamos a un gran rival, hicimos nuestro trabajo y estoy muy contento”, expresó el volante paraguayo, clave para el equipo de Omar De Felippe.

El mediocampista también analizó su gol decisivo: “Por suerte la agarré bastante bien, tengo muchos goles así. Estoy contento. Ahora, a pensar en el próximo partido, que va a ser una batalla”.

Consultado por las jugadas polémicas y las decisiones arbitrales, Florentín evitó la controversia y dejó un mensaje conciliador: “El árbitro trató de cobrar lo justo, es un ser humano y capaz se equivoca como nosotros. Se entiende la calentura de ellos”.

Finalmente, el volante destacó la fortaleza colectiva del Ferroviario y el apoyo del pueblo santiagueño: “Este grupo es admirable, porque trabajamos día a día. Tenemos nuestras falencias, pero este equipo tiene amor propio. Tuvimos un año muy bueno, no nos podemos quejar y esto es un premio a todo eso. Feliz por toda la gente que vino, nos pone contentos a todos”, cerró.