El tiempo para este domingo 23 de noviembre en Santiago del Estero: cielo despejado para otra jornada calurosa

Así lo informó el SMN; este domingo la máxima rondaría los 32°C.

Hoy 06:30

Santiago del Estero inició este domingo con un cielo totalmente despejado y una temperatura fresca de 15.6°C, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad se ubicaba en 74%, con vientos suaves del sudoeste a 4 km/h y una visibilidad plena de 10 kilómetros, en un arranque tranquilo antes del calor que se viene.

Pero el alivio matinal será pasajero: para hoy se espera una máxima de 32°C, marcando el inicio de una semana que volverá a poner a la provincia entre las más calurosas del país. Las proyecciones del SMN anticipan valores extremos: 33°C el lunes, 36°C el martes, 38°C el miércoles.

El tiempo se mantendrá estable, sin señales de lluvias inmediatas, y con jornadas mayormente soleadas que exigirán extremar cuidados frente al calor.

