De Felippe tras la histórica clasificación de Central Córdoba: “Lo ganamos bien, lo fuimos a buscar”

El entrenador ferroviario expresó sus sensaciones luego de la victoria por 2-1 ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Clausura.

Hoy 09:31

Central Córdoba se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura después de superar por 2-1 a San Lorenzo en un Madre de Ciudades repleto, y tras el encuentro el entrenador Omar De Felippe analizó un duelo intenso, cambiante y cargado de tensión.

El DT reconoció que el partido fue complejo desde el inicio. “Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, disputado, todos nos jugamos cosas y se juega aquí. Creo que hicimos un buen partido, que estaba muy parejo hasta antes de las expulsiones”, expresó. Además, remarcó el momento del gol rival: “Cometimos un error en una salida y nos convirtieron, tratamos de no perder la calma y después pasó todo lo que pasó: vinieron el penal y las expulsiones, y ahí se revirtió un poco”.

El entrenador destacó la reacción de su equipo: “Creo que lo ganamos bien, fuimos justos ganadores porque lo fuimos a buscar. Estamos contentos por la clasificación y el partido que viene será tan duro como este”.

En cuanto al presente del Ferroviario, De Felippe mantuvo la cautela pero no ocultó la ilusión: “Este equipo está para pensar en la semana que viene y tratar de sortear el partido que nos toca. Hace un tiempo que estamos, estamos contentos, pero ocupados en trabajar para que el equipo siga creciendo”.

El DT también dejó un mensaje sobre lo que significaría llegar a la final: “Ojalá nos toque jugar la final, sería para nosotros cerrar un año extraordinario. No sé si lo volveremos a repetir o si el club tendrá un año igual. Lo que estamos viviendo es bárbaro, pero nos obliga a exigirles todos los días a los pibes, y ellos responden”.

Finalmente, apuntó contra las críticas que suelen aparecer alrededor de su equipo: “Hay que aguantar los palos, espero que esta semana no aparezcan esos fantasmas de por qué gana Central Córdoba. Es un equipo muy digno cada fin de semana. Tenemos muchas limitaciones, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Perdimos solo dos partidos y recibimos muy pocos goles, no hay que desprestigiar. Trataremos de seguir creciendo viendo el rival que nos toca en la próxima fase”.

El Ferro disfruta su gran presente, ya instalado entre los ocho mejores del Clausura, y con una confianza que crece fecha a fecha.