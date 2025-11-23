Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 NOV 2025 | 24º
X
Locales

La Banda refuerzan los trabajos de fumigación en diversos barrios de la ciudad

El municipio solicita la colaboración de los vecinos de mantener limpios los patios, eliminar recipientes con agua estancada y no obstruir el cordón cuneta.

Hoy 16:05

La Municipalidad de La Banda informa el cronograma semanal de fumigación, que se desarrollará en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue y otras plagas

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lunes 24, se fumigarán los barrios: Textil; Juan Perón; Mercantil; Villa Yanuzzi; Menéndez; Agua y Energía. Martes 25: San Martín (Norte); San Martín (Sur). Miércoles 26: San Javier; 9 de Julio; San Fernando; Paraíso. Jueves 27: Avenida; Tuscal; El Cruce; Lourdes. Viernes 28: Parque; Villa Inés; Villa Griselda.

De este modo, el municipio continúa desarrollando un amplio Plan de Prevención del Dengue a través de iniciativas como fumigaciones, desmalezamiento, descacharreos y erradicación de basurales, solicitando la colaboración de los vecinos de mantener limpios los patios, eliminar recipientes con agua estancada y no obstruir el cordón cuneta.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Estudiantes festejó en Rosario y será rival de Central Córdoba en los cuartos del Clausura
  2. 2. Los Pumas dieron pelea hasta el final y cayeron de pie en su visita a Inglaterra en el cierre de 2025
  3. 3. Boca se quedó con el duelo ante Talleres en la Bombonera, jugará cuartos del Clausura y sigue firme en la pelea por el titulo
  4. 4. De Felippe tras la histórica clasificación de Central Córdoba: “Lo ganamos bien, lo fuimos a buscar”
  5. 5. Chubut: encontraron muerta a una jubilada de 80 años tras seis días de búsqueda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT