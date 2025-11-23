La Banda refuerzan los trabajos de fumigación en diversos barrios de la ciudad

El municipio solicita la colaboración de los vecinos de mantener limpios los patios, eliminar recipientes con agua estancada y no obstruir el cordón cuneta.

La Municipalidad de La Banda informa el cronograma semanal de fumigación, que se desarrollará en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue y otras plagas.

El lunes 24, se fumigarán los barrios: Textil; Juan Perón; Mercantil; Villa Yanuzzi; Menéndez; Agua y Energía. Martes 25: San Martín (Norte); San Martín (Sur). Miércoles 26: San Javier; 9 de Julio; San Fernando; Paraíso. Jueves 27: Avenida; Tuscal; El Cruce; Lourdes. Viernes 28: Parque; Villa Inés; Villa Griselda.

De este modo, el municipio continúa desarrollando un amplio Plan de Prevención del Dengue a través de iniciativas como fumigaciones, desmalezamiento, descacharreos y erradicación de basurales, solicitando la colaboración de los vecinos de mantener limpios los patios, eliminar recipientes con agua estancada y no obstruir el cordón cuneta.