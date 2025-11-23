El municipio recordó la ubicación de las Estaciones Ambientales y su uso correcto

Evitar dejar bolsas o desechos en la vía pública. Cuidar las tapas y el espacio para que todos puedan utilizarlas

La Secretaría de Servicios Públicos de la municipalidad de La Banda, recordó a los vecinos donde se encuentran ubicadas las Estaciones Ambientales, destinadas a mejorar la gestión de residuos y a mantener más limpia la ciudad.

Estos puntos ecológicos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Obrador Dorrego, situado en Dorrego Nº 959; Obrador San Carlos, San Carlos Nº 550; Obrador San Fernando, Av. Raúl Alfonsín y canal, y en el Obrador Misky Mayu, Ruta 1, frente a la Capilla Santa Clara.

Cabe recordar, que los contenedores se deben usar de la siguiente manera: Colocar los residuos siempre dentro del contenedor. No depositar ramas, escombros o residuos voluminosos.

Evitar dejar bolsas o desechos en la vía pública. Cuidar las tapas y el espacio para que todos puedan utilizarlas.

La limpieza e higiene de la ciudad es un asunto de todos. Si las instituciones como el municipio y cada uno de los vecinos se compromete a realizar las tareas antes mencionadas, seguramente tendremos la ciudad que tanto anhelamos los bandeños.