Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 NOV 2025 | 24º
X
Locales

El municipio recordó la ubicación de las Estaciones Ambientales y su uso correcto

Evitar dejar bolsas o desechos en la vía pública. Cuidar las tapas y el espacio para que todos puedan utilizarlas

Hoy 16:15

La Secretaría de Servicios Públicos de la municipalidad de La Banda, recordó a los vecinos donde se encuentran ubicadas las Estaciones Ambientales, destinadas a mejorar la gestión de residuos y a mantener más limpia la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estos puntos ecológicos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Obrador Dorrego, situado en Dorrego Nº 959; Obrador San Carlos, San Carlos Nº 550; Obrador San Fernando, Av. Raúl Alfonsín y canal, y en el Obrador Misky Mayu, Ruta 1, frente a la Capilla Santa Clara.

Cabe recordar, que los contenedores se deben usar de la siguiente manera: Colocar los residuos siempre dentro del contenedor. No depositar ramas, escombros o residuos voluminosos.

Evitar dejar bolsas o desechos en la vía pública. Cuidar las tapas y el espacio para que todos puedan utilizarlas.

La limpieza e higiene de la ciudad es un asunto de todos. Si las instituciones como el municipio y cada uno de los vecinos se compromete a realizar las tareas antes mencionadas, seguramente tendremos la ciudad que tanto anhelamos los bandeños.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Estudiantes festejó en Rosario y será rival de Central Córdoba en los cuartos del Clausura
  2. 2. Los Pumas dieron pelea hasta el final y cayeron de pie en su visita a Inglaterra en el cierre de 2025
  3. 3. Boca se quedó con el duelo ante Talleres en la Bombonera, jugará cuartos del Clausura y sigue firme en la pelea por el titulo
  4. 4. De Felippe tras la histórica clasificación de Central Córdoba: “Lo ganamos bien, lo fuimos a buscar”
  5. 5. Un adolescente de 17 años perdió la vida en un violento choque frontal sobre la Ruta 9
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT