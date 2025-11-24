Unión y Gimnasia chocan con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del Clausura

El Tatengue recibe al Lobo desde las 22 con el boleto a cuartos en juego.

Hoy 06:27

Unión y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán este lunes desde las 22.00, en el Estadio 15 de Abril, por los octavos de final del Torneo Clausura, en un cruce que promete intensidad, buen ritmo y dos estilos que llegan en alza para soñar con los cuartos.

Unión, sólido y con confianza para jugar ante su gente

El Tatengue firmó una fase regular muy positiva, en la que mostró regularidad, solidez y un funcionamiento acorde al modelo que propone Leonardo Madelón. Finalizó segundo en la Zona A con 25 puntos, solo por detrás de Boca, y llega con una racha de cuatro partidos sin derrotas.

Viene de un 0-0 frente a Belgrano en Alberdi, resultado que dejó conforme al entrenador, quien remarcó la madurez y el equilibrio del equipo: “El objetivo inmediato es superar el mano a mano. Llegamos bien, tranquilos, maduros y con equilibrio. Cuando el equipo está sano mentalmente, todo fluye. Este modo Unión le gusta a la gente: es un equipo que da todo”.

Con el apoyo del estadio lleno, Unión buscará dar un paso más en una campaña que viene siendo de las mejores de los últimos años.

Gimnasia llega en alza y se ilusiona con dar el golpe

El Lobo consiguió su boleto a los playoffs en la última fecha con una actuación contundente: goleó 3-0 a Platense en Vicente López y cerró su participación en la fase regular en el séptimo puesto de la Zona B, con 22 puntos.

Los de Fernando Zaniratto atraviesan un gran presente, con cuatro victorias en los últimos seis encuentros, lo que alimenta la ilusión de sorprender en Santa Fe. Además, el colombiano Alejandro Piedrahita trabajó con normalidad durante la semana y podría ser una alternativa desde el banco.

Probables formaciones

Unión (Leonardo Madelón): Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

Gimnasia (Fernando Zaniratto): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Jeremías Merlo, Augusto Max, Bautista Merlini, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

Datos del partido

Unión quiere hacer valer su gran campaña. Gimnasia llega envalentonado y con hambre de más. En Santa Fe, dos equipos con impulso y ambición buscan meterse entre los ocho mejores.