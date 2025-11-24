Úbeda sacó pecho tras el triunfo de Boca: "Sabemos que vamos a pelear"

El entrenador, que ante Talleres festejó su quinta victoria en fila y el pasaje a los cuartos de final del Clausura, valoró haber encontrado el 11 ideal.

Hoy 00:09

Boca atraviesa su mejor momento del año y lo ratificó con una sólida victoria 2-0 ante Talleres en La Bombonera, resultado que lo metió en los cuartos de final del Clausura 2025, donde enfrentará a Argentinos Juniors. Más allá de la clasificación, el Xeneize dio un golpe de autoridad y se posicionó como uno de los grandes candidatos al título, especialmente tras la sorpresiva eliminación de Rosario Central.

Úbeda, confiado y satisfecho: “El equipo está muy bien en todo sentido”

Con la quinta victoria consecutiva desde que asumió como entrenador principal, Claudio Úbeda destacó el presente futbolístico y emocional de su plantel.

“El equipo está muy bien en todo sentido. Cuando los resultados empiezan a ser favorables, uno se siente mejor, con más piernas y más ganas. Este equipo entiende a lo que tiene que jugar y tiene mucha confianza”, analizó el DT.

El Sifón remarcó además la fortaleza mental del plantel:

“El jugador de Boca sabe transitar la responsabilidad de que tiene que salir primero. Sabemos que vamos a pelear.”

En el complemento ingresaron Ander Herrera, Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia, tres nombres de peso internacional que potenciaron al equipo. Úbeda valoró esa ventaja competitiva:

“Tenemos en el banco recambio que da soluciones. Siempre es preferible elegir entre jugadores que te generan dificultad de elección. El único en recuperación es Velasco; el resto está en condiciones óptimas y eso es una ventaja.”

Úbeda también reconoció que este buen momento es parte del proceso iniciado con Miguel Ángel Russo, con quien llegó al club en junio. “Es el equipo que empezamos a buscar desde que vinimos con Miguel. A veces lleva tiempo encontrar funcionamiento y convivencia. Hoy los chicos están contentos, combativos y con espíritu de querer ganar”, señaló.

Sobre el triunfo ante Talleres, el técnico explicó que el primer tiempo fue disputado y con posesión favorable al visitante, aunque sin situaciones en contra.

“En esta etapa son todas finales. El primer tiempo fue dividido, Talleres tuvo la pelota, pero no sufrimos. Después le encontramos la vuelta al partido”, expresó.

Más frases de Úbeda tras la clasificación

La importancia de la pelota parada: “Aprovechamos las ocasiones. Abrimos el partido con una pelota parada, que no es casualidad. En el segundo tiempo tuvimos cuatro chances más. Hay que aprender a resolver ante la dificultad y fuimos ordenados. Volvimos a obtener el arco en cero a pesar del penal.”

El ajuste táctico que derivó en el gol de Merentiel: “Con Edi y Ander hablamos en el entretiempo de un reordenamiento en el que Miguel iba a quedar parado por derecha en un 4-3-3. En el segundo tiempo llegó desde la posición donde lo habíamos cambiado.”

El reconocimiento a Marchesín, figura clave: “Agustín es un gran jugador, con experiencia y liderazgo. Hoy tuvo un rendimiento muy bueno. Las pocas situaciones que tuvo Talleres las resolvió bien. El estudio minucioso que hacemos antes de cada partido lo ayuda a tomar mejores decisiones. Está en continuo crecimiento.”

Con confianza, funcionamiento y resultados, Boca llega a los cuartos de final como uno de los rivales a vencer. El choque ante Argentinos Juniors ya se siente como otra final en un momento decisivo de la temporada.