Malas noticias para Los Pumas: Juan Cruz Mallía sufrió una grave lesión y estará varios meses sin jugar

El Fullback argentino fue tackelado a destiempo en el final del partido y tuvo que dejar la cancha.

Hoy 15:22

Los Pumas recibieron una mala noticia en el cierre del año tras la dura lesión sufrida por Juan Cruz Mallía, uno de los referentes del seleccionado argentino, durante el partido ante Inglaterra. El back cordobés estará varios meses fuera de las canchas luego de un incidente que generó fuertes cruces entre ambos equipos.

Una lesión grave tras un tackle imprudente

Según el parte médico oficial de la UAR, Mallía sufrió una lesión post-traumática del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, producto de un tackle tardío de Tom Curry. La acción fue calificada por el cuerpo técnico argentino como “imprudente”, y dejó al jugador tendido en el piso con visibles signos de dolor, lo que obligó a su reemplazo inmediato.

El entrenador Felipe Contepomi se mostró muy crítico en conferencia de prensa. Consideró que la entrada de Curry fue peligrosa y cuestionó que los árbitros no revisaran la jugada mediante el TMO. A esto se sumó un episodio posterior: Contepomi denunció que el jugador inglés lo empujó en el túnel y lo insultó, aumentando la tensión entre ambos seleccionados.

Cruce de declaraciones y defensa desde Inglaterra

Ante las acusaciones, el técnico inglés Steve Borthwick defendió a Curry y elogió su carácter, asegurando que quienes lo conocen saben que es una persona “respetuosa” e íntegra. Mientras tanto, la UAR aún no difundió un tiempo exacto de recuperación, aunque se estima que Mallía estará entre tres y cuatro meses sin actividad.

Pedido formal de investigación y debate abierto

El incidente llevó al equipo argentino a realizar un pedido formal de investigación, tanto por la acción que lesionó a Mallía como por los hechos sucedidos en el túnel. La polémica vuelve a poner en primer plano el debate sobre la seguridad en el rugby, el rol del TMO en jugadas decisivas y la responsabilidad de los jugadores en acciones que pueden desencadenar lesiones severas.

Una baja sensible para Los Pumas

La pérdida de Mallía es un golpe duro para Los Pumas, que no sólo pierden a un back clave en su estructura, sino que además quedan envueltos en una controversia que podría traer repercusiones más allá del campo de juego. En un momento en el que el equipo busca afirmarse y crecer, la baja del cordobés llega en el peor momento.