Pep Guardiola apuntó contra el representante del Diablito Echeverri

El experimentado entrenador cuestionó su rol en la falta de continuidad del ex jugador de River.

Hoy 15:49

Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, lanzó una dura crítica contra Enzo Montepaone, representante del argentino Claudio Echeverri, al ser consultado por el presente del juvenil durante su préstamo en el Bayer Leverkusen. Para el español, el agente es quien “mejor sabe” por qué el delantero no suma minutos.

Echeverri, de 19 años, llegó al Manchester City en enero tras finalizar su vínculo con River, club en el que jugó apenas un puñado de partidos en Primera. Sin embargo, su adaptación al fútbol inglés no fue la esperada: apenas disputó tres encuentros en el semestre, uno de ellos en el Mundial de Clubes ante Al-Ain, donde convirtió un gol en 45 minutos antes de salir lesionado.

La falta de continuidad motivó su cesión al Bayer Leverkusen, pero su presente en Alemania tampoco mejoró. Allí acumuló solo 8 partidos de 16 posibles, lo que encendió las alarmas en Manchester y abrió la posibilidad de que los Citizens evalúen repescarlo a mitad de préstamo.

El dardo de Guardiola

Consultado por la situación del Chaqueño, Guardiola afirmó:

“Tenemos un aprecio increíble por él como futbolista. Lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo… no hablé con él. Estoy seguro de que su agente lo sabe todo mejor que nadie”.

El mensaje fue interpretado como un claro reproche a Montepaone, quien ya había presionado para sacar al jugador de River y luego para forzar su cesión en Inglaterra.

Ante la pregunta sobre un eventual regreso del juvenil, Guardiola fue irónico:

“¿Si lo vamos a traer de vuelta? Es una pregunta para su hermoso agente”.

Un futuro por definir

Mientras el Manchester City analiza sus próximos pasos y el jugador sigue sin continuidad, el caso Echeverri vuelve a exponer las tensiones entre clubes, representantes y futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en el fútbol europeo.