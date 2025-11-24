Aprehenden a un joven y recuperan herramientas robadas

La policía de la Comisaría 22 de Monte Quemado concretó el procedimiento.

Hoy 19:16

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº22 de Monte Quemado aprehendió a un joven de 29 años acusado de haber participado en el robo de herramientas pertenecientes a la municipalidad.

La intervención se produjo en relación a una causa por robo denunciada por personal municipal.

Los efectivos iniciaron tareas investigativas que permitieron localizar al sospechoso, quien al ser localizado intentó darse a la fuga ingresando a diferentes viviendas de la zona. Siendo finalmente reducido, pese a la resistencia de vecinos que intentaron entorpecer la detención.

Continuando con el trabajo de campo, lograron recuperar una amoladora eléctrica y un taladro industrial, herramientas que habían sido sustraídas.

Los elementos quedaron a secuestrados a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa con el fin de establecer la participación total del detenido en el hecho.