Israel despidió a tres generales y sancionó a oficiales por no impedir el ataque de Hamas del 7 de octubre

Crece la presión sobre Benjamín Netanyahu. Qué dice la investigación militar.

24/11/2025

El ejército israelí anunció el cese de tres generales y la imposición de sanciones disciplinarias contra otros importantes oficiales por su fracaso en impedir los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, los más mortíferos en la historia del país.

La decisión llega dos semanas después de que el jefe del ejército, Eyal Zamir, reclamó una “investigación sistémica” sobre las fallas que permitieron el brutal ataque de miembros de ese grupo islámico palestino en el sur del país, que dejó 1121 muertos.

Los tres generales cesados son Aharon Haliva, entonces jefe de inteligencia militar, Oded Basyuk, jefe de operaciones, y Yaron Finkelman, que ese día acababa de asumir el mando de la región militar sur de Israel.

Tanto Haliva como Finkelman ya habían dimitido, alegando su responsabilidad en la tragedia del 7 de octubre, mientras que Basyuk se jubiló tras la guerra de 12 días lanzada por Israel contra Irán en junio de este año.

Según el comunicado del ejército, los tres son personalmente responsables del fracaso de la institución militar a la hora de prever y repeler el sangriento ataque lanzado por el movimiento islamista palestino Hamas desde la Franja de Gaza.

También se anunciaron sanciones contra los jefes de la marina y la fuerza aérea, junto con medidas disciplinarias contra otros cuatro generales y varios altos oficiales.

¿Qué puede pasar con Benjamin Netanyahu?

Queda por ver si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podría ser igualmente señalado por su fracaso a la hora de evitar los ataques.

Durante los últimos dos años, Netanyahu reiteró que las fallas que condujeron al ataque deberían abordarse una vez concluida la guerra en Gaza.