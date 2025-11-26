Central Córdoba vs. Estudiantes: día y horario confirmado para el cruce de cuartos de final

AFA oficializó este miércoles la programación completa. El Ferroviario abrirá la instancia ante el Pincha en el Único. Boca, Racing y Barracas también tienen fecha y hora definidas.

Hoy 12:03

Central Córdoba ya conoce la fecha y el horario para su duelo decisivo por los cuartos de final del Torneo Betano Clausura 2025. El Ferroviario recibirá a Estudiantes de La Plata este sábado 29 a las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en un cruce determinante para seguir avanzando en el certamen.

La confirmación llegó este miércoles por parte de la Liga Profesional, que también difundió la programación completa de la instancia. Será un partido a todo o nada: si hay empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de ser necesario, definición por penales.

Además, la grilla de los demás encuentros quedó de la siguiente manera:

Sábado 29 de noviembre

• 21.30: Central Córdoba (4A) vs. Estudiantes (8A)

Domingo 30 de noviembre

• 18.30: Boca (1A) vs. Argentinos (5B)

Lunes 1 de diciembre

• 17.00: Barracas Central (6A) vs. Gimnasia (7B)

• 21.30: Racing (3A) vs. Lanús (2B) o Tigre (7A)