Tras ser campeón, Lanús se juega el pase a cuartos ante Tigre en La Fortaleza

El Grana llega encendido tras conquistar la Copa Sudamericana, mientras que el Matador sueña con dar el golpe pese a su irregular cierre de fase. Desde las 21:30, un duelo clave con dos realidades bien distintas.

Hoy 12:26

Lanús y Tigre se verán las caras este miércoles desde las 21:30, en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, en un choque decisivo por los octavos de final del Torneo Clausura. El Grana viene de un festejo histórico en el plano internacional, pero sabe que no puede aflojar si quiere meterse en la pelea por el campeonato argentino y mantener la ilusión en alto.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega con el envión de la Copa Sudamericana, título que obtuvo el sábado luego de vencer por penales a Atlético Mineiro en Asunción. Tras 120 minutos de pura tensión, apareció la figura de Nahuel Losada en la definición para sellar la consagración, la segunda en la historia del club. A nivel local, Lanús también mostró solidez: terminó segundo en la Zona B con 30 puntos, lo que le permite disputar este cruce en La Fortaleza y, si avanza, también recibir los cuartos como local.

En la vereda de enfrente aparece Tigre, que sufrió más de la cuenta para entrar entre los 16 mejores. El Matador culminó séptimo en la Zona A con 22 puntos, clasificando en la última jornada y dependiendo de resultados ajenos. Llega con apenas una victoria en sus últimos seis partidos, por lo que deberá recuperar su mejor versión si quiere sorprender y seguir en carrera.

Probable formación de Lanús:

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Ramiro Carrera o Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Franco Watson; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Posible XI de Tigre:

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.