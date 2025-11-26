El Atlético de Madrid de los argentinos y el Inter de Martínez chocan en un duelo imperdible por Champions

Desde las 17:00, en el Riyadh Air Metropolitano, el Atleti intentará salir del repechaje, mientras que el Inter llega con puntaje perfecto y sueña con asegurar su clasificación entre los mejores del torneo.

Atlético Madrid e Inter se enfrentarán este miércoles, desde las 17:00, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en un duelo determinante por la quinta fecha de la fase regular de la Champions League. El Colchonero atraviesa un andar irregular en el torneo internacional y se mantiene en zona de repechaje, mientras que el Nerazzurro desembarca con puntaje perfecto y la ilusión de sostener su arranque impecable.

El conjunto dirigido por Diego Simeone suma seis puntos tras ganar dos partidos y perder los otros dos. Si bien el nivel mostrado aún no convence, el Atleti se mantiene expectante en su objetivo de meterse en los puestos de clasificación directa a octavos. En La Liga, el equipo madrileño marcha cuarto con 28 unidades, a solo cuatro del líder Real Madrid. También lo superan Barcelona (31) y Villarreal (29), por lo que la pelea arriba está al rojo vivo.

Del otro lado aparece un Inter imbatible, que llega con puntaje ideal producto de sus cuatro victorias. El equipo de Cristian Chivu figura tercero solamente por diferencia de gol frente a Bayern Munich y Arsenal, que también tienen campaña perfecta. En la Serie A, el Nerazzurro ocupa el cuarto puesto con 24 puntos, a tres de la líder Roma. Un dato llamativo: aún no empató en la temporada, con un registro global de ocho triunfos y cuatro derrotas.

Probable formación del Atlético Madrid:

Juan Musso; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Rubén Ruggeri; Giuliano Simeone; Pablo Barrios, Koke, Rodrigo González; Alexander Sørløth, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Posible XI del Inter:

Yann Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński, Federico Dimarco; Lautaro Martínez, Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.