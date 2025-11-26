En vivo: el Real Madrid sin Mastantuono va por la recuperación en la Champions ante Olympiacos en Grecia

El cuadro griego llega tras un empate 1-1 ante PSV, mientras que el Real Madrid busca recuperarse después de la dura derrota frente a Liverpool. Desde las 17:00, el Georgios Karaiskakis será escenario de un duelo decisivo.

Olympiacos y Real Madrid se verán las caras este miércoles desde las 17:00, en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025/26. Con la tabla al rojo vivo, ambos equipos buscan un resultado que los acerque al objetivo de meterse entre los mejores del torneo.

