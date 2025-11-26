El Tottenham de Romero tendrá una dura parada ante el PSG por la Champions

Se miden desde las 17, en un Parc des Princes repleto, por la fase de grupos del torneo.
El Parc des Princes será el escenario de otro capítulo vibrante de la Champions League, cuando PSG y Tottenham se enfrenten este miércoles 26, desde las 17:00, por la fase de grupos del torneo. Con más de 48.000 espectadores esperando un duelo de alto vuelo, el choque adquiere una importancia determinante en las aspiraciones de ambos equipos rumbo a los octavos de final.
El conjunto parisino llega obligado a levantarse después de la derrota 1-2 ante Bayern, un golpe que lo dejó con la necesidad de sumar para no perder terreno en la tabla. Del otro lado aparece un Tottenham en alza, que llega motivado luego del 4-0 frente a Copenhague y quiere aprovechar el envión para consolidarse entre los puestos de clasificación.
Posible formación del PSG:
Lucas Chevalier; Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Senny Mayulu; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola.
Probable XI del Tottenham:
Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Micky van de Ven, Cristian Romero, Djed Spence; Rodrigo Bentancur, João Palhinha, Xavi Simons; Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Richarlison.