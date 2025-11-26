Ingresar
En vivo: el Tottenham de Romero tendrá una dura parada ante el PSG por la Champions

Se miden desde las 17, en un Parc des Princes repleto, por la fase de grupos del torneo.

Hoy 17:45

El Parc des Princes será el escenario de otro capítulo vibrante de la Champions League, cuando PSG y Tottenham se enfrenten este miércoles 26, desde las 17:00, por la fase de grupos del torneo. Con más de 48.000 espectadores esperando un duelo de alto vuelo, el choque adquiere una importancia determinante en las aspiraciones de ambos equipos rumbo a los octavos de final.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

