El Cine Renzi presenta el gran estreno de Zootopia 2 y dos filmes nacionales

Hoy 14:32

Con el esperado estreno de “Zootopia 2”, el Cine Teatro Municipal Renzi renovará esta semana su cartelera que también incluye las películas nacionales, “Perros” y “Retrato del apocalipsis”, que se proyectarán en el marco del Espacio INCAA.

Estos filmes estarán a disposición del público desde el jueves 27 al miércoles 3 de diciembre. Los precios de las entradas son las siguientes: Menores de 14 años, $5.000; Entradas general, $6.000; Espacio INCAA, $3.000; Jubilados y estudiantes, $1.500.

Los días lunes, martes y miércoles, hay promociones 2x1 sólo para las películas que ya estuvieron más de una semana en exhibición. De este modo, la histórica sala de proyecciones sostiene una oferta accesible de tickets para todas aquellas personas que quieran disfrutar de una buena película y pasar un grato momento.

En los horarios de las 16, 18 y 21:50, se proyectará la segunda parte de “Zootopia”, película animada estadounidense de comedia y aventuras. Este filme es la secuela de Zootopia (2016) y fue escrito y dirigido por Jared Bush y producido por Yvett Merino. Los principales protagonistas son Ginnifer Goodwin y Jason Bateman, repitiendo sus papeles como Judy Hopps y Nick Wilde, junto a Ke Huy Quan y Fortune Feimster.

En esta segunda entrega, Judy y Nick se encuentran tras la pista de un gran misterio cuando Gary De’ Snake llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

Para resolver el caso, deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes.

En el marco del Espacio INCAA, los días 27 y 29 de noviembre, a las 20, el público podrá ver “Perros”, una producción audiovisual realizada entre Uruguay y Argentina, dirigida y guionada por Gerardo Minutti La película cuenta la historia de los Saldaña deben asumir nuevas tareas en su aburrido verano: cuidar al perro y la casa de los Pernas, sus vecinos. Abusando de sus deberes de caseros improvisados, vivirán sus propias vacaciones en ella. La desaparición inesperada del perro de los Pernas será el disparador para un enfrentamiento violento, miserable y psicológico entre ambas familias.

Por último, los días 28 y 30 de noviembre, a las 20, en el Espacio INCAA, se proyectará “Retratos del apocalipsis”, película de terror que a través de cuatro historias interconectadas, revela el inicio y la evolución de un apocalipsis zombie en Buenos Aires. A través de los ojos de diferentes personajes, se puede experimentar la confusión inicial, el caos descontrolado y la lucha por la supervivencia en un mundo devastado.