Bayer Leverkusen deja ir a Echeverri y River está a la expectativa: ¿se activa la vuelta del Diablito?

El club alemán aceptaría cortar el préstamo del Diablito y facilitar su regreso al Manchester City. Solo entonces podría activarse el operativo retorno al Millonario.

Hoy 15:21

River cerró su año oficial tras la durísima eliminación ante Racing, pero el movimiento en el mercado ya empezó. Mientras Marcelo Gallardo define qué jugadores no seguirán en 2026, la dirigencia observa con atención una posibilidad que seduce a todos: el regreso de Claudio Echeverri, quien podría dar su primer paso rumbo a Núñez.

El Diablito, a préstamo en Bayer Leverkusen, no logró afirmarse en la rotación del primer equipo. Con pocos minutos y un rol cada vez más reducido, su estadía pierde sentido para el Manchester City, dueño de su pase. Por eso, ingleses y alemanes están cerca de interrumpir el vínculo, al que aún le restan siete meses.

El campeón de la Bundesliga 2023/24 no pondría trabas: Echeverri no sumó minutos en los últimos tres partidos y acumula apenas ocho participaciones en el semestre, con solo tres titularidades. Relegado en la consideración de Kasper Hjulmand, su salida aparece como un escenario muy probable.

Si vuelve al Manchester City, recién ahí River podría entrar en escena. El club de Núñez, con un presupuesto diferente y una vidriera que hoy le resulta atractiva al jugador, espera el desenlace. Sabe que Echeverri quiere volver y está dispuesto a ofrecer un préstamo para repatriarlo y darle el protagonismo que no encuentra en Europa.

El chaqueño de 19 años fue vendido al City a comienzos de 2024 por unos 18,5 millones de euros, tras declaraciones sobre su no renovación que lo habían dejado en conflicto con la hinchada. Permaneció cedido un año y en 2025 saltó a Europa, donde vivió meses difíciles: casi no jugó con Pep Guardiola y apenas marcó un gol —en el Mundial de Clubes— antes de pasar al Leverkusen.

Con un panorama incierto y la necesidad de relanzar su carrera, Echeverri mira a Núñez como la mejor opción para recuperar confianza y limpiar su imagen en el club que lo formó y del que es hincha. En River, por ahora, reina la expectativa. El operativo retorno, si todo se ordena, podría estar a un paso de arrancar.