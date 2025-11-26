Niños de la escuelita de fútbol Comercio lograron el subcampeonato en un torneo disputado en Jujuy

La categoría 2015 del club Comercio, del barrio Jorge Newbery, obtuvo el segundo puesto en una competencia regional realizada en Jujuy.

Hoy 15:27

La escuelita de fútbol Comercio, perteneciente al barrio Jorge Newbery y dirigida por el entrenador “Gringo” Asili, participó recientemente en un torneo disputado en la provincia de Jujuy, donde los niños de la categoría 2015 alcanzaron el subcampeonato.

La delegación viajó para representar a Santiago del Estero en esta competencia regional y logró destacarse entre equipos de distintas provincias. Desde el equipo técnico señalaron que el resultado fue producto del esfuerzo y compromiso sostenido durante los entrenamientos y encuentros previos.

Familiares de los jugadores expresaron su satisfacción por el desempeño alcanzado y destacaron la importancia de visibilizar el logro para reconocer el sacrificio realizado por los niños durante la preparación del torneo.