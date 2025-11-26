La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

El volante de Racing deberá devolverle al Xeneize más de 700 mil dólares por un adelanto solicitado en 2019. El fallo llega tras meses de disputa legal.

Hoy 15:46

El nombre de Agustín Almendra volvió a resonar fuerte en los pasillos de La Bombonera y en el predio de Ezeiza. Después de un extenso conflicto, la Justicia falló a favor de Boca, que reclamaba la devolución de un adelanto económico otorgado al jugador en 2019, durante la gestión de Daniel Angelici, para que pudiera comprar una vivienda.

La cifra que deberá pagar el mediocampista asciende a 769.231 dólares, monto que Boca exigió luego de que Almendra se marchara libre en junio de 2023 tras una serie de polémicas. Ante la negativa del futbolista a restituir el dinero, el club inició acciones legales y finalmente consiguió un fallo favorable. Ahora, el jugador de Racing tiene diez días para realizar el depósito.

La historia de Almendra en Boca parecía encaminada: 69 partidos, seis goles, cuatro asistencias y seis títulos. Sin embargo, todo se torció tras diversos actos de indisciplina, discusiones y rupturas internas. En febrero de 2022 fue apartado del plantel profesional tras un fuerte cruce con Sebastián Battaglia, y ya no volvió a jugar ni con Hugo Ibarra ni con Jorge Almirón, en parte por conflictos con compañeros como Darío Benedetto.

Su salida tampoco fue pacífica. Aunque se despidió posteando una foto de Juan Román Riquelme, lanzó críticas a la dirigencia y afirmó que no tuvo otra opción que irse por decisiones institucionales. En su momento, Boca había rechazado ofertas del Almería por más de dos millones de dólares en 2022 y un sondeo del Rayo Vallecano en 2023, antes de que finalmente arribara a Racing.

Ahora, el capítulo se reabre en los tribunales. Boca consiguió un fallo contundente y Almendra deberá cumplir con la devolución del dinero, cerrando un conflicto que llevaba años de tensión.