Quién es el Padre Opeka: el misionero nominado al Nobel de la Paz que visitará Santiago del Estero

El sacerdote argentino que transformó un basural de Madagascar en una ciudad y rescató a más de 500.000 personas de la pobreza llegará este sábado 29 de noviembre a la provincia para compartir su testimonio.

Hoy 17:05

Santiago del Estero recibirá este sábado a una de las figuras más admiradas y trascendentes de la misión humanitaria en el mundo. El Padre Pedro Opeka, misionero vicentino, líder comunitario y candidato recurrente al Premio Nobel de la Paz, visitará la Arquidiócesis para compartir una historia que inspira a millones: la creación de Akamasoa, una comunidad levantada sobre lo que alguna vez fue un basural y símbolo de extrema pobreza en Madagascar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Padre Pedro Opeka

A sus 72 años, Opeka es considerado un referente mundial del trabajo social y espiritual. Su obra comenzó en 1968, cuando decidió dejar Argentina —donde fue alumno de teología del entonces Padre Jorge Bergoglio, hoy papa Francisco— para misionar en África. Allí, impactado por la realidad de niños que buscaban comida entre los desechos, tomó una decisión que cambiaría su vida y la de miles de familias: actuar.

Desde entonces, construyó hospitales, escuelas, barrios completos y redes comunitarias que permitieron que más de 500.000 personas salieran de la extrema pobreza. Su proyecto Akamasoa es hoy una ciudad modelo con más de 3.000 viviendas, 22 barrios, museos, canchas deportivas, espacios verdes y más de 13.000 niños escolarizados.

Padre Pedro Opeka

El mundo lo reconoce como “la Madre Teresa con pantalones”, “el apóstol de la basura” y “el santo de Madagascar”. Para el papa Francisco, su obra es “un canto de esperanza” que demuestra que la pobreza no es un destino inevitable, sino una injusticia que puede transformarse con compromiso y organización comunitaria.

Su visita a Santiago del Estero

El Padre Opeka estará en el Colegio San José (Av. Libertad 341) este sábado 29 de noviembre, desde las 17:30, en un encuentro abierto con mateada comunitaria, diálogo y escucha. La jornada culminará con la Santa Misa a las 20 horas.

Además, la Arquidiócesis habilitó una colecta solidaria destinada íntegramente a su misión en Madagascar, disponible a través del alias DONACION.ARZ.SGO.

Una presencia que invita a mirar más allá

La visita del Padre Opeka es una oportunidad única para encontrarse con un testimonio que desafía y moviliza. Su vida demuestra que, incluso en los contextos más olvidados del mundo, la esperanza puede construirse ladrillo por ladrillo, y que la fe, cuando se convierte en servicio, puede transformar realidades enteras.