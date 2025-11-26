Riesgo de ruptura entre Pichetto y los gobernadores de Provincias Unidas en Diputados

La disputa por la presidencia y la postura de los mandatarios con el Gobierno rompió el diálogo. Pichetto ya avisó que está dispuesto a irse y armar su propio bloque junto a Nicolás Massot.

Hoy 19:18

Rumbo la reconfiguración del Congreso con los nuevos ingresos de legisladores desde el 10 de diciembre, los distintos espacios políticos se reagrupan para intentar hacer valer sus votos, en un contexto de polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. En este sentido, por estas horas había una reunión para intentar unificar Provincias Unidas con Encuentro Federal, la Coalición Cívica y sectores del radicalismo.

Pero el espacio que conduce Miguel Pichetto le cerró la puerta al acuerdo. La disputa por la presidencia del bloque y la postura de los mandatarios con el Gobierno dejó trunco el pacto.

“De momento es definitivo, pero dejamos abierta la puerta al diálogo”, indicaron a TN desde Encuentro Federal.

Según pudo saber este medio, no hubo acuerdo respecto de quién debía conducir el nuevo espacio. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro -presente en la reunión- impulsaba a su vice y diputada electa Gisela Scaglia; mientras que en Encuentro Federal querían a Pichetto en ese lugar.

“Queremos mantener la postura clara que venimos teniendo en el bloque desde hace dos años”, remarcaron desde la bancada liderada por Pichetto a este medio.

En tanto, desde la Coalición Cívica señalaron a TN que no definieron una postura. De momento, analizan distintos escenarios, desde conformar un nuevo bloque o mantener el propio y unirse en la figura del interbloque. “No lo vamos a definir ahora, iremos viendo”, manifestaron.

Por estas horas, la posibilidad que más adeptos gana es la de armar un interbloque, manteniendo así las identidades partidarias de cada espacio. Creen que las negociaciones se mantendrán por una semana más, antes de la próxima sesión. Y no descartan que se extiendan en el tiempo.

Según pudo saber TN, hasta la fecha se piensa en un interbloque que originalmente se iba a llamar Provincias Unidas y ahora podría cambiar, que incluiría los doce diputados radicales (o, si se parten, seis). Son dos sectores, la mitad más progresista y la otra más cercana a acompañar al Gobierno. Pero el plan A es que los doce radicales se mantengan unidos, hasta repartir las comisiones.

El armado propio de Provincias Unidas

En paralelo a la discusión por la creación de un interbloque, este miércoles se llevó a cabo la primera reunión del bloque de Diputados de Provincias Unidas. Allí participaron 17 dlegisladores nacionales, aunque desde adentro del espacio apuntaron a TN que es muy probable que se sumen otros legisladores. “El número final puede estar arriba de 20″, indicaron.

De esta manera, la conformación final y las autoridades del nuevo bloque se conocerán la semana próxima. Además, se realizará una presentación oficial del Bloque en la Ciudad de Buenos Aires.

Algunos integrantes propusieron a Gisela Scaglia como presidenta pero la definición se va a realizar cuando esté la conformación definitiva del bloque. Fue una reunión de trabajo donde se comenzó a delinear la agenda, los objetivos y el método del nuevo bloque.

El dato de la jornada fue que los gobernadores Nacho Torres y Maximiliano Pullaro, que se encontraban en Buenos Aires, pasaron a saludar y participaron del encuentro.

Otros movimientos de peso en el Congreso

Los gobernadores del norte se acercan al Gobierno tras las reuniones con Diego Santilli y finalmente romperán con el peronismo. Este jueves consolidarán un interbloque y Unión por la Patria podría perder la primera minoría en Diputados.

Los mandatarios de varias provincias vienen conversando, liderados por el salteño Gustavo Sáenz, con los ministros del Poder Ejecutivo. Se trata de un interbloque de 15 diputados nacionales que consolidarán en ambas cámaras legislativas.

A esta nueva coalición se sumarán los representantes de las provincias de Misiones y de Neuquén, integrantes de Innovación Federal en la Cámara de Diputados y que se replicarán en el Senado.

La cita será en la Casa de Salta en la Ciudad de Buenos Aires y el anfitrión estará acompañado por el resto de los mandatarios. El espacio está liderado por la diputada Pamela Calletti quien finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre y podría cambiar de rol.

En nombre de los mandatarios provinciales, Calletti podría ser representante de Diputados en la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo de control que desde hace un año no definió a sus representantes en el directorio, tres diputados y tres senadores.