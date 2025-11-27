Ingresar
Central Córdoba ya tiene autoridades para enfrentar a Estudiantes en el Madre de Ciudades

La Asociación del Fútbol Argentino designó a las autoridades que impartirán justicia en los duelos de cuartos de final.

Hoy 08:50

La AFA dio a conocer la lista completa de árbitros para los Cuartos de Final del Torneo Betano Clausura, una fase que promete partidos intensos y mucha paridad. Los cruces se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, con presencia de VAR en todas las canchas y transmisiones repartidas entre TNT Sports y ESPN Premium.

Sábado 29 de noviembre

21.30 Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre

18.30 Boca (1A) – Argentinos (5A) -TNT Sports / ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Verlota

Lunes 1 de diciembre

17.00 Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Romero

21.30 Racing (3A) – Tigre (7A) -ESPN Premium / TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Juan Pafundi

