Detuvieron al ex abogado de Wanda Nara acusado de millonarias estafas

Nicolás Payarola fue arrestado en Nordelta por la Policía Bonaerense tras una extensa investigación del fiscal Cosme Iribarren. Ya había sido procesado por engañar a “Cachete” Montiel.

Hoy 09:35

El abogado Nicolás Payarola, que representó a Wanda Nara, fue arrestado hoy jueves en su casa de Nordelta por la Policía Bonaerense, acusado de once hechos de estafa a sus propios clientes, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Será indagado mañana viernes.

Hay seis víctimas registradas en el expediente: una de ellas es María Macarena Posse, hija de Gustavo, ex intendente de San Isidro. Entre los imputados del caso se encuentra también Sofía Ferrarazo, pareja de Payarola.

La detención fue realizada tras una meticulosa investigación del fiscal Cosme Iribarren por la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, con una orden avalada por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro. Los allanamientos continuaban al cierre de esta nota, con otro procedimiento en la zona de Beccar realizado por personal de la Comisaría 4°. Entre los pedidos realizados a la Bonaerense, el fiscal del caso pidió expresamente que se secuestre documentación vinculada a Wanda Nara.

Iribarren, a cargo de la UFI Benavidez, investiga a Payarola por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo. En paralelo, la Justicia porteña procesó al abogado en junio pasado por engañar al campeón del mundo Gonzalo “Cachete” Montiel y a su familia, con un embargo de $810 millones.

El fiscal Iribarren descubrió que ambos casos se cruzan: Juan Marcelo, el padre de “Cachete”, es una de las víctimas en la causa de la Justicia sanisidrense.

Según la acusación, Payarola habría intentado ofrecer un campo de 132 hectáreas en La Pampa a la familia Montiel, que le pertenecía a otro cliente que supuestamente engañó.

El abogado, también, propuso a los Montiel la entrega de una camioneta Toyota Hilux de un denunciante de la causa de la UFI de Benavidez y un yate que sería propiedad de la suegra de otra víctima.

Payarola, por otra parte, había logrado una eximición de prisión a mediados del año pasado. Luego, tuvo que pagar una fianza de $40 millones.