YPF aplicó microaumentos y el combustible ya subió hasta $120 por litro en noviembre

El presidente de la Cámara de Expendedores de Santiago del Estero, Jorge Saad, advirtió que las subas escalonadas aplicadas durante este mes generaron un incremento cercano al 7% en el precio de los combustibles.

Hoy 14:05

Los combustibles aumentaron un 6,8% durante noviembre a raíz del esquema de micro pricing aplicado por YPF. Así lo confirmó Jorge Saad, presidente de la Cámara de Expendedores de Santiago del Estero, en diálogo con Noticiero 7, al advertir que los ajustes se realizaron “en distintos días y con variaciones muy pequeñas que, al acumularse, generaron un incremento importante”.

Saad explicó que la petrolera viene aplicando pequeños retoques que terminaron impactando en el valor final. “Este mes prácticamente estamos en el orden del 7% en lo que sería la variable de precio de combustible. Trasladado a precio por litro, más o menos unos 100 o 120 pesos”, detalló.

Señaló, además, que muchos usuarios no perciben el aumento porque cargan montos fijos. “Por ahí la gente viene, carga 10 mil, 5 mil o 15 mil pesos y no lo nota, salvo cuando llenan el tanque o en el caso de los transportistas, que cargan volúmenes más grandes”, indicó.

Al analizar la evolución anual, afirmó que “la variable interanual ya está pisando el 40% en la mayoría de los combustibles”. A esto se suma la caída en las ventas. “El combustible tuvo una baja de 25% a 30%, según la zona del país. Hoy se viene recuperando muy lento, pero seguimos con una caída del 15% en volumen, lo que hace más difícil afrontar los costos operativos de las estaciones”, remarcó.

De cara a diciembre, Saad anticipó que habrá más aumentos. “Se habla de que va a haber algunos incrementos más para reajustar variables pendientes. Además, hay una parte impositiva retrasada por parte del Estado Nacional que también podría aplicarse”, explicó.

El referente advirtió que estos ajustes impactarán “en forma directa en el consumidor”, por lo que se espera un cierre de año con nuevos golpes al bolsillo.