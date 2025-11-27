Zalazar, ilusionado con el presente de Central Córdoba: “Ojalá podamos tener otra clasificación”

El volante valoró el triunfo agónico ante San Lorenzo y aseguró que el Ferroviario ya piensa en el duelo decisivo frente a Estudiantes de La Plata, por los cuartos del Torneo Clausura. Destacó el nivel del grupo y la ilusión por seguir haciendo historia.

Hoy 15:15

Central Córdoba atraviesa un presente soñado en la Liga Profesional y lo vive con los pies en la tierra, pero con toda la ilusión a flor de piel. Tras una nueva práctica en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, el volante David Zalazar analizó el momento del equipo y la preparación de cara al choque del sábado ante Estudiantes de La Plata, que se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades, por los cuartos de final del Torneo Clausura.

El mediocampista valoró el triunfo agónico que selló la clasificación ante San Lorenzo: “Fue un partido difícil que lo ganamos en el último minuto, es lindo ganarlo así. El grupo se merecía esto y ahora tenemos un partido importante y nos estamos preparando para lo que viene”, señaló sobre la victoria.

Zalazar también remarcó la competitividad y el compromiso del plantel en esta campaña sobresaliente para el club: “Uno se prepara siempre para estos partidos, tenemos un grupo excelente que cuando toca cada uno da lo mejor. Contento por la clasificación y el partido”, sostuvo.

Por último, el volante destacó la identidad futbolística del Ferroviario y dejó un mensaje cargado de ilusión para la hinchada: “Siempre jugamos de igual a igual y eso se vio reflejado. Ojalá podamos tener otra clasificación”, cerró, en diálogo con Canal 7.