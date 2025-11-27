Q’ Lokura llega a Santiago para presentarse en el Nodo Tecnológico

El grupo cordobés se presentará este viernes 28 en Santiago del Estero, acompañado por una destacada grilla de artistas locales y regionales. Las entradas ya se venden a gran ritmo.

El Nodo Tecnológico se prepara para vivir una de las noches musicales más convocantes del año. Este viernes 28, la reconocida banda cordobesa Q’ Lokura llegará a Santiago del Estero para brindar un show en vivo que promete una verdadera fiesta popular.

El evento contará además con una grilla de artistas invitados que aportarán variedad de ritmos y talento regional. Entre ellos se encuentran Alejandro Véliz, Pedro Silva, Leo Lencina, Dani Lazarte y Los Mellizos Díaz, estos últimos provenientes de Tucumán, quienes sumarán el inconfundible sonido del chamamé al escenario.

La propuesta busca reunir a miles de seguidores para celebrar la música en todas sus expresiones, combinando cuarteto, folklore, chamamé y ritmos populares en una misma noche.

Los tickets pueden adquirirse a través de Norte Ticket y en los puntos presenciales habilitados: Quimsa, Uquia y Teatro 25 de Mayo.

Con un show totalmente renovado, Q’ Lokura volverá a pisar suelo santiagueño con la energía que lo caracteriza y un repertorio lleno de hits, en una jornada que promete ser inolvidable para los fanáticos de la música popular.