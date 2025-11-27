Boca hizo fútbol en La Bombonera y Úbeda repetiría el once ante Argentinos

En el ensayo vespertino del jueves, el entrenador xeneize colocó a los mismos que vencieron 2 a 0 a Talleres el fin de semana pasado y se estima que no habría variantes para recibir al Bicho.

Hoy 19:05

Boca se entrenó este jueves en La Bombonera pensando en el choque ante Argentinos Juniors del próximo domingo a las 18.30, por los cuartos de final del Torneo Clausura. En la práctica de fútbol llevada a cabo esta tarde, Claudio Úbeda mantuvo a los once que vencieron a 2 a 0 a Talleres el pasado fin de semana y se estima que no habrá modificaciones de cara al encuentro ante el Bicho.

Pese a que en la semana se especuló con la posible inclusión de un mediocampista en lugar de Milton Giménez teniendo en cuenta las fortalezas del Bicho en esa zona del campo y lo que sufrió el Xeneize partido pasado ante la T, finalmente el técnico optaría por mantener los mismos nombres.

Esto no quiere decir que no pudiera haber una modificación táctica, como por ejemplo centralizar a Carlos Palacios y que Miguel Merentiel juegue más tirado a la derecha, conformando un 4-3-3, algo que ya hizo Úbeda en el segundo tiempo contra el conjunto cordobés.

Una buena noticia para Boca es que continúa recuperando piezas. Luego de que Rodrigo Battaglia y Edinson Cavani entrenaran junto al grupo durante toda la semana e integraran el equipo suplente esta tarde, Alan Velasco sumó algunos minutos en la práctica de fútbol y su regreso está cada vez más cerca.

Cabe recordar que el mediapunta surgido de las inferiores de Independiente sufrió una distensión en el ligamento de la rodilla derecha el pasado 8 de octubre y se perdió los últimos seis partidos. Igualmente, es poco probable que forme parte de los concentrados para enfrentar a Argentinos y recién podría regresar para una eventual semifinal.

Este viernes el plantel se entrenará por la mañana en Boca Predio y a partir de las 23.00 quedará concentrado en el Hotel Intercontinental.

La posible formación de Boca vs. Argentinos Juniors, por los cuartos de final del Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.