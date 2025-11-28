Caen tres efectivos por operativos truchos contra tours de compras en el norte santiagueño

Tres funcionarios de fuerzas de seguridad fueron detenidos en Donadeu, Alberdi y Monte Quemado, en el marco de una investigación federal por presunto cohecho. Los acusan de montar controles falsos para exigir pagos a tours de compras que circulaban por la zona.

Tres funcionarios de fuerzas de seguridad fueron detenidos ayer en Donadeu, Alberdi y Monte Quemado (Copo) en una causa por presunto cohecho, tras una denuncia realizada por coordinadores de tours de compras.

Pese al hermetismo, trascendió que Gendarmería Nacional concretó los procedimientos por orden del juez federal Guillermo Molinari, quien investigaba supuestos operativos truchos montados por los tres efectivos en rutas de Alberdi. Según la denuncia, utilizaban uniformes, conos y señalización para detener transportes que viajaban con poca documentación o productos ingresados de contrabando, y luego exigían pagos obligatorios para permitirles continuar, bajo amenaza de perder la carga.

Con luz verde judicial, Gendarmería allanó primero en Donadeu, donde cayeron dos de los acusados y se secuestraron principalmente celulares. Luego, los gendarmes se trasladaron a Monte Quemado y coparon la vivienda de la madre del tercer efectivo, quien presta servicios en la provincia de Córdoba.

Según la investigación, este último uniformado se había casado el sábado pasado y celebró una fiesta importante. Cinco días después, la vivienda fue allanada en busca de documentación, teléfonos y artículos que habrían sido incautados irregularmente a los tours de compras.

Ya en horas de la tarde-noche, los tres fueron trasladados a dependencias de Gendarmería y quedaron alojados allí, aparentemente imputados por cohecho, un delito de corrupción que implica sobornar a un funcionario público o que éste solicite, acepte o reciba una dádiva para actuar —o dejar de actuar— en el ejercicio de sus funciones. El cohecho puede ser activo (cuando el particular ofrece o entrega un soborno) o pasivo (cuando el funcionario lo recibe).

La causa continúa bajo estricta reserva mientras avanzan las medidas ordenadas por la Justicia Federal.