Central Córdoba quiere seguir haciendo historia y va por el boleto a semifinales ante Estudiantes

El Ferro recibe al Pincha en el partido que abrirá los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Arranca a las 21.30 en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Hoy 10:36

Central Córdoba afrontará este sábado, desde las 21.30, uno de los partidos más importantes de su historia. En el Estadio Único "Madre de Ciudades", el Ferroviario se medirá con Estudiantes de La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con la posibilidad concreta de avanzar por primera vez a las semifinales del certamen.

El equipo santiagueño llegó a esta instancia tras cerrar la fase regular en el 4° puesto de la Zona A. En los octavos de final tuvo un duelo intenso y cargado de polémica ante San Lorenzo: Central Córdoba lo venció 2-1 gracias a los goles de Lucas Varaldo y José Florentín. Tras el triunfo, Omar de Felippe destacó el carácter de su plantel: “Nos pegaron mucho durante todo el año… pero hay un buen equipo también”, afirmó con orgullo.

Del otro lado estará Estudiantes, que terminó 8° en la Zona B y accedió a los playoffs tras una combinación de resultados. En los octavos dio el golpe en Arroyito: realizó el pasillo de espaldas a Rosario Central, reciente campeón anual, y lo derrotó 1-0 con gol de Edwuin Cetré. Esa decisión institucional derivó en una sanción de AFA para los futbolistas y para Juan Sebastián Verón, pero no impidió que el Pincha se meta en cuartos con 4000 hinchas que viajarán a la "Madre de Ciudades".

Para este cruce, Estudiantes tendrá una baja clave: Mikel Amondarain, expulsado en el duelo ante Central, será reemplazado por Santiago Ascacibar en el mediocampo. En tanto, Central Córdoba repetirá su estructura base, apoyado en la solidez defensiva y el buen momento de Lucas Varaldo en la ofensiva.

Las probables formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar de Felippe.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Con su gente, con envión anímico y con el sueño cada vez más cercano, Central Córdoba intentará dar otro paso para seguir haciendo historia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Datos del partido