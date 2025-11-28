Ingresar
Fin del sueño Ferroviario: Central Córdoba cayo ante Estudiantes en el Madre de Ciudades y se despidió del Clausura

El equipo de Omar de Felippe perdió por 1 a 0 y se quedó sin chances en el certamen de la máxima categoría del fútbol argentino. Pese a la eliminación el equipo santiagueño hizo otro gran torneo.

Central Córdoba no pudo seguir escribiendo su historia en el Torneo Clausura de la Liga Profesional y cayó por 1-0 ante Estudiantes de La Plata en el Madre de Ciudades. La derrota dejó al equipo de Omar De Felippe sin chances de pelear por el título, aunque el 2025 vuelve a marcar una campaña muy positiva, con rendimiento firme tanto en el plano local como en el internacional.

El partido nunca fue sencillo para el Ferroviario, que se topó con un Estudiantes decidido y con buen presente futbolístico. El Pincha venía de eliminar a Central en Rosario y volvió a mostrar sus credenciales. El primer tiempo dejó pocas emociones, con ataques aislados y un equipo santiagueño que no logró encontrar los caminos para vulnerar el arco rival y costándole asumir le protagonismo ya que es un equipo que se siento mejor de contra. 

En el complemento, y bajo un calor intenso que se hizo sentir en la noche santiagueña, Estudiantes encontró la diferencia a los 19 minutos. Una gran acción de Medina habilitó a Cetré, que desbordó con facilidad y metió un centro preciso para que Tiago Palacios definiera con categoría y estableciera el 1-0.

Central Córdoba tuvo su chance de empatar con un zapatazo de Varaldo que reventó el travesaño y generó el suspiro de toda la hinchada en el Madre. Sin embargo, pese a los intentos, el Ferro no logró encontrar claridad en los últimos metros y se terminó quedando en la puerta de las semifinales del Clausura.

