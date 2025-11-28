En vivo: Central Córdoba quiere seguir haciendo historia y va por el boleto a semifinales ante Estudiantes

El Ferro recibe al Pincha en el partido que abrirá los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Arranca a las 21.30 en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Hoy 22:45

Central Córdoba afrontará este sábado, desde las 21.30, uno de los partidos más importantes de su historia. En el Estadio Único "Madre de Ciudades", el Ferroviario se medirá con Estudiantes de La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con la posibilidad concreta de avanzar por primera vez a las semifinales del certamen.

