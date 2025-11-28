Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 NOV 2025 | 0º
X
Locales

Santiago del Estero arde: superó los 40°C y lidera el ranking nacional de temperaturas

La ciudad termal de Santiago del Estero se impuso en primer lugar con una marca de 40,6° a las 16 hs de este viernes. La Madre de Ciudades en segundo lugar con 40,3°.

Hoy 17:04
dique termas
ranking termas

La siesta santiagueña volvió a mostrar su cara más extrema. Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional, la Capital marcó 40,3°C a las 16, ubicándose entre las ciudades más calientes del país, solo superada por Termas de Río Hondo, que trepó a 40,6°C. La humedad, bajísima —apenas 24%— y el viento del este a 23 km/h no alcanzaron para traer alivio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cielo se mantuvo ligeramente nublado durante la tarde, pero el sol siguió firme sobre la “Madre de Ciudades”, en una jornada que obligó a los vecinos a buscar sombra, hidratación y todo tipo de estrategias para soportar el calor extremo.

De acuerdo al pronóstico oficial del SMN, el fin de semana traerá un respiro importante. Para este sábado, se espera una mínima de 24°C y una máxima de 36°C, mientras que el domingo bajará aún más, con una mínima de 21°C y una máxima prevista de 30°C. En tanto, el lunes continuará la tendencia fresca, con una mínima de 19°C y una máxima de 28°C.

Mapa calor Mapa calor

Nivel amarillo: efecto leve a moderado en la salud

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Calor en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este viernes 28 de noviembre en Santiago del Estero: con 40°C de máxima comienza otra jornada que no dará respiro
  2. 2. El violento temporal causó graves daños en zonas rurales de Suncho Corral
  3. 3. Franco Colapinto no pudo superar la Q1 en la clasificación a la Sprint del GP de Qatar
  4. 4. Gran incendio de pastizales puso en alerta a vecinos de El Zanjón
  5. 5. Desde el 1 de diciembre entra en vigencia el nuevo descuento de Rentas de la Municipalidad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT