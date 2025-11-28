Santiago del Estero arde: superó los 40°C y lidera el ranking nacional de temperaturas

La ciudad termal de Santiago del Estero se impuso en primer lugar con una marca de 40,6° a las 16 hs de este viernes. La Madre de Ciudades en segundo lugar con 40,3°.

Hoy 17:04

La siesta santiagueña volvió a mostrar su cara más extrema. Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional, la Capital marcó 40,3°C a las 16, ubicándose entre las ciudades más calientes del país, solo superada por Termas de Río Hondo, que trepó a 40,6°C. La humedad, bajísima —apenas 24%— y el viento del este a 23 km/h no alcanzaron para traer alivio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cielo se mantuvo ligeramente nublado durante la tarde, pero el sol siguió firme sobre la “Madre de Ciudades”, en una jornada que obligó a los vecinos a buscar sombra, hidratación y todo tipo de estrategias para soportar el calor extremo.

De acuerdo al pronóstico oficial del SMN, el fin de semana traerá un respiro importante. Para este sábado, se espera una mínima de 24°C y una máxima de 36°C, mientras que el domingo bajará aún más, con una mínima de 21°C y una máxima prevista de 30°C. En tanto, el lunes continuará la tendencia fresca, con una mínima de 19°C y una máxima de 28°C.

Mapa calor

Nivel amarillo: efecto leve a moderado en la salud