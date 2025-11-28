Termas de Río Hondo encabeza el ranking de las ciudades más calientes de Argentina

La ciudad termal de Santiago del Estero se impuso en primer lugar con una marca de 36,2° a las 12 hs de este viernes. La Madre de Ciudades en tercer lugar con 35,3°.

Hoy 12:58

La provincia de Santiago del Estero vuelve a estar en el top del ranking de altas temperaturas en Argentina.

Al mediodía, según el registro del Servicio Meteorológico Nacional, Termas de Río Hondo estaba en primer lugar, luego Salta y en tercer lugar se ubicaba la Capital santiagueña.

Ranking

Las altas temperaturas seguirán presentes todo el fin de semana y recién el lunes, la máxima será menor a 30 grados, ya que se pronostica que alcance los 28°.

Habrá que esperar para sentir si realmente las altas temperaturas nos dan un respiro.

Varios departamentos santiagueños (ver mapa adjunto) se encuentran bajo alerta amarillo.

Mapa calor

Nivel amarillo: efecto leve a moderado en la salud

Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.