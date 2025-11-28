José Chatruc sufrió un robo en su casa y perdió medallas históricas de su carrera

Los delincuentes se metieron por el balcón al departamento del exfutbolista.

El exfutbolista José Chatruc vivió una noche de profunda angustia luego de sufrir un robo en su departamento de la calle Clay, en el barrio porteño de Las Cañitas. Los ladrones ingresaron mientras no estaba y se llevaron objetos de enorme valor deportivo y emocional.

Entre las pertenencias robadas, Chatruc perdió dos de las medallas más importantes de su carrera: la de Racing campeón del Torneo Apertura 2001 y la de San Lorenzo campeón de la Copa Sudamericana 2002. También le sustrajeron un Rolex vintage que le había regalado Reinaldo “Mostaza” Merlo, uno de los entrenadores más influyentes de su etapa en la Academia.

El propio exjugador relató lo ocurrido en un video que rápidamente se hizo viral. “Ayer cuando llegué a mi casa a las 10 de la noche habían entrado ladrones. Me robaron la medalla de San Lorenzo campeón 2002, de la Sudamericana. Dolor, dolor. Estoy viendo si no me robaron también una de Racing 2001, espero que no”, expresó con visible angustia.

Minutos después, confirmó lo que más temía: “Todo tirado. Oficialmente está perdida la medalla de Racing campeón 2001”. Y agregó: “Tengo que decir que también me robaron el Rolex que me había regalado Mostaza, vintage”.

Chatruc, surgido de las inferiores de Platense, desarrolló una trayectoria extensa en el fútbol argentino e internacional. Su etapa más recordada fue en Racing Club, donde integró el plantel que rompió una racha de 35 años sin títulos en 2001.

Luego pasó a San Lorenzo, donde ganó la primera edición de la Copa Sudamericana en 2002. “Pepe” también vistió las camisetas de Estudiantes, Quilmes, Banfield, Tiro Federal y Mercedes, club en el que cerró su carrera en 2012. En el exterior jugó en Grasshoppers de Suiza y Barcelona de Ecuador.