Le rompen la nariz a municipal bandeño cuando iba a secuestrar un carrito de comidas

El agresor terminó detenido mientras que el agredido sufrió fractura de tabique y pérdida de dientes.

Hoy 06:36

Un violento episodio se registró ayer por la tarde en La Banda, cuando un inspector municipal fue brutalmente agredido durante un procedimiento de control. El hecho ocurrió cerca de las 16, en la intersección de avenida Libertador y Mitre, donde personal del área de Calidad de Vida intentaba secuestrar un carro de comidas que funcionaba sin habilitación.

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En medio del operativo, se desató un altercado entre el propietario del puesto y el director del área, Mario Reyes (61), quien terminó siendo atacado. Según fuentes oficiales, el comerciante le propinó una golpiza que le provocó la fractura del tabique nasal y la pérdida de un diente. Tras ser asistido por un médico de Sanidad, se determinó que las lesiones demandarán aproximadamente 30 días de recuperación.

La situación obligó la intervención de efectivos de la USAR-26, quienes lograron reducir al agresor y trasladarlo a sede policial, donde quedó aprehendido. El funcionario radicó la denuncia penal correspondiente. En tanto, el carro quedó a disposición de sus propietarios para su retiro.

Horas más tarde, se viralizó un video grabado por familiares del detenido, quienes denunciaban que se le impedía trabajar. Sin embargo, desde el Municipio dieron otra versión. El secretario de Ordenamiento Urbano, Joaquín Romano Norri, aseguró que el vendedor incumplía múltiples normativas, ya que había instalado el carro debajo del paso del Tren al Desarrollo —lo que implica un riesgo de seguridad—, no contaba con habilitación comercial ni bromatológica, y había sido notificado en tres oportunidades.

“Se le ofreció reubicarse, pero no accedió. Cuando se intentó regularizar la situación, reaccionó de forma violenta”, explicó el funcionario.