El tiempo para este lunes 30 de marzo en Santiago del Estero: se espera una máxima de 36 y cielo parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con 36° de máxima, cielo parcialmente nublado y ráfagas intensas durante la tarde.

Hoy 01:53

El clima en Santiago del Estero se presentará caluroso y con presencia de viento este lunes 30 de marzo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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De acuerdo a los datos oficiales, se espera una temperatura mínima de 24° y una máxima de 36°, en una jornada que estará marcada por cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Uno de los aspectos destacados será la presencia de fuertes ráfagas de viento por la tarde, lo que podría generar momentos de inestabilidad en la sensación térmica y condiciones cambiantes.

En tanto, el pronóstico extendido indica que el martes se mantendrán condiciones similares, con una máxima nuevamente de 36° y una mínima de 24°, acompañado por cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada.

De esta manera, la semana comienza con altas temperaturas sostenidas, en un contexto típico de finales de marzo en la provincia.