Con diferencias internas, la Corte presenta su plan para elegir jueces y busca mostrar unidad

La propuesta será dada a conocer este lunes. Fue impulsada por Rosenkrantz y Lorenzetti, mientras que Rosatti no la firmó, aunque participará para dar una señal de cohesión dentro del máximo tribunal.

Hoy 07:07

La Corte Suprema de Justicia de la Nación presentará este lunes un proyecto para modificar el sistema de selección de jueces, en un contexto marcado por diferencias internas entre sus integrantes, aunque con un intento de mostrar una imagen de unidad institucional.

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Los tres miembros del máximo tribunal participarán de un acto público para dar a conocer la iniciativa, aunque el texto lleva la firma de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mientras que Horacio Rosatti no lo refrendó.

Pese a esa situación, el presidente de la Corte estará presente en la presentación, en lo que desde Tribunales interpretan como un gesto para evitar mostrar fisuras y respaldar el proyecto como una postura del cuerpo en su conjunto.

La propuesta forma parte de una acordada reciente y apunta a que el Consejo de la Magistratura avance en la elaboración de un nuevo reglamento para la designación de jueces en la justicia federal.

Entre los principales cambios, se plantea la implementación de concursos anticipados, es decir, que los procesos de selección se realicen antes de que se generen las vacantes, con el objetivo de agilizar los nombramientos.

Además, el proyecto propone incorporar un banco de preguntas con sistema multiple choice, con la intención de reducir la discrecionalidad en las evaluaciones y limitar la influencia de las entrevistas personales en el orden de mérito de los candidatos.

Según trascendió, la iniciativa busca garantizar criterios como la legalidad, igualdad, idoneidad, transparencia, imparcialidad y celeridad, especialmente en los tribunales federales, donde el impacto sería mayor, en particular en el ámbito de Comodoro Py.

De este modo, la Corte intenta avanzar con cambios estructurales en el sistema judicial, mientras procura sostener una imagen de cohesión interna en medio de las diferencias entre sus integrantes.