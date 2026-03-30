“La gente no tiene idea de $Libra, pero lo de Adorni es más visible”

Así lo explicó en su columna de este lunes el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama.

Hoy 08:25

El licenciado Osvaldo Granados analizó la coyuntura económica y política en su habitual columna de los lunes para Radio Panorama, donde aseguró que ciertos temas generan mayor impacto social que otros, independientemente de su relevancia técnica.

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“Con el tema $Libra no pasa nada porque el 95% de la gente no tiene idea de lo que es una criptomoneda”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni tiene mayor visibilidad. “Nadie habla de eso, pero lo de Adorni sí, porque es más visible, como fue lo de Lázaro Báez”, comparó.

En otro tramo de su análisis, Granados se refirió al reciente fallo vinculado a YPF, al que consideró uno de los temas centrales de la semana. “La nota fue el fallo de YPF”, afirmó, y cuestionó con dureza decisiones tomadas en el pasado.

“Me pareció aberrante cuando se le entregó el 25% de las acciones a Eskenazi sin poner un peso, lo pagaba con las ganancias que daba YPF”, explicó. Según detalló, para sostener ese esquema, se llegó a distribuir hasta el 90% de las ganancias entre accionistas, cuando lo habitual es cerca del 10%. “Es una estafa muy grande”, sentenció, y agregó que el fallo considera que el Estado “violó de manera flagrante los compromisos con los inversores”.

Respecto a la situación económica actual, el analista señaló un escenario desigual. “La nafta subió, los alimentos bajaron, la carne también porque nadie compra”, indicó. En ese sentido, sostuvo que la economía muestra dos velocidades: un sector que crece con fuerza y otro que enfrenta serias dificultades debido al cambio en los hábitos de consumo.

“Por más que te digan que la economía está creciendo, estamos a dos marchas diferentes”, concluyó Granados, marcando la persistencia de tensiones en el panorama económico y social del país.