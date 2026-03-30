Añatuya tendrá otra semana marcada por las altas temperaturas: así estará el tiempo este lunes 30

Los añatuyenses deben prepararse para un inicio de semana con temperaturas elevadas y condiciones soleadas. Se anticipan jornadas de calor extremo en los próximos días.

Hoy 08:26

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta parcialmente nublado en la jornada de hoy, con una temperatura actual de 28 °C y una sensación térmica de 29.1 °C. La humedad se encuentra en un 54%, mientras que el viento sopla a 16.9 km/h desde el noreste, lo que contribuye a una sensación de calor más intensa entre los añatuyenses.

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Para quienes planean actividades al aire libre, es importante mencionar que se espera un sol radiante a lo largo del día. La temperatura mínima registrada es de 27.1 °C, mientras que la máxima alcanzará los 37.6 °C. Estos valores indican que los añatuyenses deberán tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de la tarde.

El martes 31 de marzo también traerá un clima soleado, con mínimas de 24.4 °C y máximas que podrían llegar a los 38.4 °C. Este aumento en la temperatura resalta la necesidad de hidratarse adecuadamente y buscar sombra, ya que las condiciones serán propicias para el calor extremo.

En cuanto al miércoles 1 de abril, el pronóstico indica que las temperaturas seguirán siendo elevadas, con mínimas de 23.1 °C y máximas de 38.2 °C. Las condiciones soleadas continuarán, lo que sugiere que esta ola de calor no dará tregua a los añatuyenses en el corto plazo.

En resumen, hoy los añatuyenses pueden esperar un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 27.1 °C y 37.6 °C. Para mañana, la situación se mantendrá similar, con mínimas de 24.4 °C y máximas de 38.4 °C, y el miércoles se prevén mínimas de 23.1 °C y máximas de 38.2 °C. ¡Manténganse frescos y bien hidratados!