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El Gobierno oficializó un aumento del 2,9% en los aranceles para discapacidad

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Salud y rige para todo el sistema de prestaciones.

Hoy 08:54

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización en los valores del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La medida fue formalizada a través de la Resolución 13/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

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La normativa establece un incremento del 2,9% en los aranceles del nomenclador vigente, correspondiente a marzo, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. El ajuste se aplica sin distinción entre tipos de prestaciones, tomando como base los valores fijados previamente.

La actualización impacta sobre el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, creado por la Ley 24.901, que regula servicios clave para personas con discapacidad, como centros de día, prestaciones educativas, hogares, rehabilitación y transporte, entre otros .

Entre los valores actualizados, por ejemplo, un centro de día con jornada doble en categoría A pasará a $977.500,48, mientras que un hogar permanente superará los $1,83 millones. En el caso de prestaciones de rehabilitación con internación, los montos superan los $5,2 millones mensuales.

La resolución también ratifica el pago de un adicional del 20% por zona desfavorable para prestaciones brindadas en la región patagónica, en línea con lo establecido por la normativa vigente.

El ajuste se enmarca en el esquema de actualizaciones periódicas del nomenclador, que se define a partir de propuestas del directorio del sistema y se vincula con la evolución de los precios. En febrero, ya se había aplicado un incremento del 5,78% sobre estos mismos valores.

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