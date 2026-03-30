Auxiliar de un jardín maternal fue condenada por maltrato infantil

El hecho tuvo lugar en la provincia de Salta. Padres de niños de dos años denunciaron a la docente, que recibió una pena de tres años de prisión condicional por lesiones a alumnos.

Hoy 09:00

Una docente auxiliar de un jardín maternal fue condenada en la provincia de Salta tras comprobarse episodios de maltrato contra siete niños de dos años. El caso ocurrió en el barrio Tres Cerritos y se conoció luego de que las familias detectaran señales de violencia en los pequeños.

Según denunciaron los padres, comenzaron a notar cambios en la conducta de sus hijos y signos físicos que despertaron preocupación. Con el paso de los días, los niños manifestaron temor y se negaban a asistir al jardín. Algunos de ellos señalaban que “la señora mala” les pegaba, lo que motivó la denuncia ante la Justicia.

La acusada, Nicoleisa López, se desempeñaba como docente auxiliar en la sala maternal. Durante el proceso judicial aceptó los cargos por el delito de lesiones leves en siete hechos en concurso real, cometidos contra alumnos del establecimiento.

Tras el acuerdo judicial, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional. Además, la sentencia establece una serie de medidas: deberá cumplir reglas de conducta, someterse a tratamiento psicológico y tiene prohibido mantener contacto o estar al cuidado de menores de edad durante el plazo que dure la condena.

El caso generó fuerte preocupación entre las familias de la comunidad educativa y volvió a poner en debate los controles y protocolos de cuidado en instituciones destinadas a la primera infancia.