Pullaro tras el ataque armado en San Cristóbal: “Se va a activar el proceso penal”

Maximiliano Pullaro , gobernador de Santa Fe , dio las primeras declaraciones a los medios tras el violento episodio ocurrido este lunes en una escuela de San Cristóbal , donde un alumno ingresó armado y mató a un compañero.

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"Suspendimos la actividad con los ministros y están viajando hacia allá para acompañar a la familia y a la comunidad educativa", expresó el gobernador.

En ese sentido, afirmó que "se está trabajando sobre la persona que cometió este delito. Esto fue a las 7.20 y lo que tenemos es la información preliminar del hecho".

"Es muy difícil analizar lo que pasó, los ministros están llegando para contener a la familia y la comunidad educativa, y para activar el proceso penal sobre el victimario de este hecho".