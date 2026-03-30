Pullaro tras el ataque armado en San Cristóbal: “Se va a activar el proceso penal”

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, dio las primeras declaraciones a los medios tras el violento episodio ocurrido este lunes en una escuela de San Cristóbal, donde un alumno ingresó armado y mató a un compañero.
El gobernador confirmó que sus ministros viajaron a la escuela para evaluar la situación y coordinar la respuesta ante el violento episodio.
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, dio las primeras declaraciones a los medios tras el violento episodio ocurrido este lunes en una escuela de San Cristóbal, donde un alumno ingresó armado y mató a un compañero. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO "Suspendimos la actividad con los ministros y están viajando hacia allá para acompañar a la familia y a la comunidad educativa", expresó el gobernador. En ese sentido, afirmó que "se está trabajando sobre la persona que cometió este delito. Esto fue a las 7.20 y lo que tenemos es la información preliminar del hecho". "Es muy difícil analizar lo que pasó, los ministros están llegando para contener a la familia y la comunidad educativa, y para activar el proceso penal sobre el victimario de este hecho".
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, dio las primeras declaraciones a los medios tras el violento episodio ocurrido este lunes en una escuela de San Cristóbal, donde un alumno ingresó armado y mató a un compañero.
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"Suspendimos la actividad con los ministros y están viajando hacia allá para acompañar a la familia y a la comunidad educativa", expresó el gobernador.
En ese sentido, afirmó que "se está trabajando sobre la persona que cometió este delito. Esto fue a las 7.20 y lo que tenemos es la información preliminar del hecho".
"Es muy difícil analizar lo que pasó, los ministros están llegando para contener a la familia y la comunidad educativa, y para activar el proceso penal sobre el victimario de este hecho".