"¡Sorpresa!": el estremecedor grito del atacante en el tiroteo escolar de Santa Fe

El testimonio de un alumno reveló uno de los momentos más impactantes del tiroteo en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, donde murió un estudiante y otros dos resultaron heridos.

Hoy 10:49

La conmoción por el ataque armado en la Escuela N° 40 de la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, sumó en las últimas horas un dato estremecedor que refleja la brutalidad del hecho.

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Uno de los testimonios más impactantes señala que, tras efectuar el primer disparo en el baño de la planta alta, el agresor gritó “Sorpresa” antes de continuar el ataque armado dentro del establecimiento. La frase, reconstruida a partir de relatos de estudiantes y fuentes de la investigación, marca uno de los momentos más perturbadores de la secuencia.

Axel, compañero del atacante y de las víctimas, relató en diálogo con C5N cómo se vivieron esos minutos de terror. “Disparaba como: al que le pego, le pego”, afirmó, describiendo la forma indiscriminada en la que el joven de 15 años abrió fuego.

El ataque dejó como saldo la muerte de un estudiante de 13 años y al menos dos heridos. Según la reconstrucción, el agresor ingresó al colegio con un arma oculta en un estuche de guitarra, se dirigió primero al baño y luego continuó disparando en otras áreas, incluyendo el hall de entrada.

El pánico se apoderó de la escuela en cuestión de segundos. Estudiantes huyeron como pudieron, algunos rompiendo ventanas o saltando desde distintas alturas para escapar. “Yo salí corriendo para donde pude, sin mirar atrás”, contó Axel.

Mientras avanza la investigación para determinar cómo el menor logró ingresar armado y cuáles fueron los motivos del ataque, el testimonio sobre el grito de “Sorpresa” se convirtió en uno de los elementos más inquietantes del caso, reflejando la violencia y el desconcierto que atravesaron a toda la comunidad educativa.