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Nuevo bono de $470.000 de ANSES: cómo acceder y quiénes son los beneficiarios

El organismo previsional otorgará la ayuda durante abril a familias seleccionadas.

Hoy 09:27

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el pago de un bono de $476.268 por única vez para abril de 2026, dirigido a familias que hayan completado el proceso de adopción de un niño, niña o adolescente. Este beneficio forma parte del programa de Asignaciones de Pago Único (APU), que otorga un apoyo económico excepcional en momentos clave de la vida familiar, como el nacimiento, el matrimonio o la adopción.

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El monto se actualizó respecto a años anteriores y se abona en un solo pago, siempre que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por el organismo. Además, quienes reciban este bono también podrán acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que permite combinar dos beneficios en un mismo período.

Las Asignaciones de Pago Único (APU) son prestaciones económicas que ANSES entrega una sola vez para acompañar a las familias en eventos significativos de la vida, como el nacimiento de un hijo, la adopción de un menor o el matrimonio. A diferencia de las asignaciones mensuales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las APU se pagan en un único desembolso y no requieren renovación periódica.

Este programa está dirigido a trabajadores registrados, titulares de la AUH, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y personas con cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), siempre que cumplan con los topes de ingresos establecidos. El objetivo es brindar un respaldo económico en momentos que implican gastos adicionales o cambios en la estructura familiar, como la llegada de un nuevo integrante o la formalización de una unión.

Los montos de las Asignaciones de Pago Único para abril de 2026 varían según el evento familiar y la situación del grupo. Estos son los valores actualizados:

El bono por adopción alcanza los $476.268, un monto único que se abona por cada adopción legalmente concretada. Este valor se posiciona como uno de los más altos del sistema, ya que supera los $470.000 y se suma a otros beneficios, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en abril de 2026 alcanza los $136.666 por menor a cargo (aunque se paga el 80% directamente y el 20% restante se retiene hasta la presentación de la libreta).

En el caso del nacimiento, el monto puede llegar hasta $476.268, dependiendo del ingreso del grupo familiar. Para el matrimonio, el beneficio oscila hasta $77.000, según los topes de ingresos vigentes.

Requisitos para cobrar el bono de $470.000 por Adopción:

Para acceder al bono de $476.268 por adopción, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

El primer requisito es haber concretado legalmente la adopción de un niño, niña o adolescente. Además, deben pertenecer a alguno de estos grupos:

  • Trabajadores registrados incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de la Asignación por Embarazo.
  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
  • Personas con cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Un aspecto clave es no superar los topes de ingresos. El ingreso del grupo familiar no debe exceder los $5.445.190 anuales, mientras que el ingreso individual de cada integrante de la pareja no debe superar los $2.722.595 anuales.

El trámite para solicitar las Asignaciones de Pago Único (APU) puede realizarse de manera virtual, a través de Mi ANSES o de forma presencial en las oficinas del organismo. Estos son los pasos detallados:

El primer paso es verificar los requisitos. Antes de iniciar el trámite, asegurarse de cumplir con los requisitos básicos (evento familiar, grupo beneficiario, topes de ingresos). Esta información está disponible en la web de ANSES o mediante la línea telefónica 130.

El siguiente paso es reunir la documentación necesaria. Los documentos requeridos son:

  • DNI del solicitante y del menor adoptado (en caso de adopción).
  • Partida de nacimiento o sentencia judicial de adopción (según corresponda).
  • Certificado de matrimonio (para el bono por matrimonio).
  • Constancia de CUIT/CUIL.
  • Formulario de solicitud (disponible en la web de ANSES).

Luego, ingresar a Mi ANSES. Para ello, acceder a anses.gob.ar con CUIL y clave de seguridad social. Seleccionar la opción "Asignaciones de Pago Único" en el menú de trámites.

El cuarto paso es completar el formulario en línea. Llenar el formulario de solicitud con los datos personales y del evento familiar. Adjuntar la documentación requerida en los campos correspondientes. Enviar la solicitud y esperar la confirmación por correo electrónico o notificación en la app.

Finalmente, hacer seguimiento del trámite. Consultar el estado de la solicitud en Mi ANSES o mediante la app. Recibir la notificación de aprobación y el calendario de pagos, que comienza a partir de la segunda semana de abril para todas las terminaciones de documento.

El bono de $476.268 por adopción representa un respaldo económico significativo para las familias que atraviesan este proceso. Al combinarse con la Asignación Universal por Hijo (AUH), el beneficio se potencia, brindando un alivio adicional en un momento de cambios y gastos.

Para agilizar el trámite, se recomienda verificar los requisitos, reunir la documentación con anticipación y utilizar los canales digitales de ANSES para evitar demoras.

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